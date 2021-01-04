Средняя цена нефти в 2021г составит, вероятно, $55/барр. - Sber CIB

Аналитики Sber CIB прогнозируют на 2021 год среднюю цену нефти марки Brent на уровне $55 за баррель, а в качестве целевого значения на второе полугодие рассматривают уровень $60 за баррель, говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты считают, что сезонно неблагоприятное первое полугодие текущего года нефтяной рынок, вероятно, пройдет без больших потерь. А массовое вакцинирование во всем мире и традиционное летнее повышение спроса на топливо поддержат рынок во втором полугодии 2021 года.

Дополнительную поддержку рынку, по мнению экспертов Sber CIB, окажут ожидаемые ослабление доллара США и повышение спроса на риск.

Также аналитики инвестбанка отмечают, что крупнейшие фонды в настоящее время в основном наращивают длинные позиции по нефти, закрывая короткие.

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