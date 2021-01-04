Акции Юнипро, Русгидро, "префы" Ленэнерго - перспективные истории на 2021г - BCS Express

Акции "Юнипро", "Русгидро" и "префы" "Россети Ленэнерго" могут показать динамику лучше рынка в 2021 году, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на энергетическую отрасль в 2020 году. Из-за карантинных ограничений и снижения экономической активности сократилось потребление электроэнергии. Дополнительным фактором давления на финансовые и операционные результаты стали теплые погодные условия в I квартале 2020 года, - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. - Однако несмотря на это, в секторе есть отдельные интересные истории, которые могут чувствовать себя лучше рынка в 2021 году - в качестве перспективных бумаг на текущий год можно выделить "Юнипро", "Русгидро", "префы" "Ленэнерго".

Ключевой фактор привлекательности "Юнипро", по мнению аналитика BCS Express - запуск энергоблока №3 Березовской ГРЭС и увеличение дивидендов. "Компания планирует ввести блок в эксплуатацию в I полугодии 2021 года, за счет чего "Юнипро" сможет получать повышенные платежи в рамках программы ДПМ. Это поддержит финансовые результаты и позволит увеличить дивиденды на 43%, до 0,317 руб. на бумагу. Дивидендная доходность в таком случае составит 11,6% по текущим котировкам. Высокая дивидендная доходность в условиях низких процентных ставок должна привести к позитивной переоценке бумаг", - отмечает Пучкарев.

"Русгидро" - также интересная история в плане дивидендов. В последние годы чистая прибыль компании и дивиденды сильно снижались из-за списаний по обесценению активов, построенных на Дальнем Востоке. Однако в ближайшие годы объемы списаний должны сильно снизиться - благодаря этому уже по итогам 2020 года "Русгидро" планирует увеличить дивиденды в 1,5 раза относительно 2019 года", - пишет эксперт инвесткомпании.

Также Пучкарев обращает внимание, что 2020 году большинство сетевых компаний ухудшили финансовые результаты из-за COVID-19. При этом "Россети Ленэнерго" - одна из немногих МРСК сумела увеличить чистую прибыль по итогам 9 месяцев 2020 года. Согласно уставу, на дивиденды по привилегированным акциям "Ленэнерго" направляется 10% от чистой прибыли по РСБУ. По предварительным оценкам, если не произойдет разовых списаний в конце года, дивиденды за 2020 год могут составить 14-16 руб. на акцию - дивидендная доходность в таком случае составит 9,3-10,7%, указывает аналитик BCS Express.

Также эксперт инвесткомпании отмечает акции "Интер РАО", как одного из самых дешевых генераторов на российском рынке. "Отчасти это связано с тем, что дивидендная доходность бумаг невысока - около 4% в 2020 году. В то же время компания скопила крупные запасы кэша на счетах, а также владеет 29,6% собственных акций, которые при необходимости могут быть использованы для привлечения средств или проведения сделок M&A. Если рынок получит сигналы о том, что накопленные средства могут быть каким-либо образом использованы, к примеру, направлены на инвестиции, акции могут существенно переоцениться", - отмечает Пучкарев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.