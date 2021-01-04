Котировки акций Северстали, ММК и Норникеля, вероятно, покажут опережающую динамику относительно отрасли в 2021г - BCS Express

Котировки акций "Северстали", "ММК" и ГМК "Норильский никель" могут показать в 2021 году опережающую динамику относительно сектора металлургии и добычи, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Металлурги в 2021 году при сохранении текущей конъюнктуры могут продемонстрировать отличные финансовые результаты. Из потенциальных лидеров сектора обозначим "Северсталь" и "ММК", так как их акции торгуются дешевле бумаг "НЛМК", которые в 2020 году демонстрировали более сильный рост, - указывает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Причина отставания - спред между внутренними и внешними ценами. На подъем мировых цен прежде всего отреагировал "НЛМК", так как доля поставок компании на внешние рынки выше, чем у "ММК" или "Северстали". В I квартале 2021 года внутренние цены могут продолжить рост вслед за конъюнктурой на мировом рынке, что позволит отмеченным бумагам показать положительную динамику относительно сектора".

Акции "Норникеля" в 2020 году отстали от лидеров отрасли из-за негативного влияния аварии на ТЭЦ-3, констатирует Пучкарев. Под ущерб от инцидента компания по итогам I полугодия 2020 года зарезервировала 148 млрд руб. - из-за этого прибыль за период упала почти до нуля, а EBITDA сократилась на 51% г/г.

Промежуточные дивиденды "Норникеля" в 2020 году были невысокими, отмечает аналитик BCS Express: сохранялась неопределенность относительно последствий аварии. Однако финальные дивиденды за 2021 год могут сильно вырасти, а дивидендная доходность на горизонте ближайших 12 месяцев может превысить 11%.

"Конъюнктура на ключевых рынках "Норникеля" остается благоприятной, ослабление рубля также позитивно для компании. Высокая дивидендная доходность и сильный фундаментальный кейс должны простимулировать котировки в 2021 году на опережающий сектор рост", - считает эксперт.

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