Возможна небольшая коррекция вниз по индексу S&P 500 в понедельник - BCS Express

Возможна небольшая коррекция вниз по индексу S&P 500 в понедельник, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 31 декабря 2020 года, вырос на 0,6% и в очередной раз обновил исторический максимум. Импульс роста произошел в последний час торгов и может иметь по большей части техническую природу. В таком случае в понедельник возможна небольшая коррекция", - отмечает Галактионов.

Эксперт BCS Express обращает внимание, что большое количество аналитиков в основном с оптимизмом смотрят в 2021 год. "Среди позитивных факторов отмечается стимулирующая монетарная политика мировых ЦБ, снижение рисков со стороны COVID-19 за счет распространения вакцинации и перспективы смягчения торгового протекционизма США, который был характерен для предыдущей администрации президента", - указывает Галактионов.

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