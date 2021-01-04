Торги индекса Мосбиржи, вероятно, начнутся с небольшого роста в понедельник - BCS Express

Торговая сессия по индексу Мосбиржи в понедельник, вероятно, начнется с небольшого роста на фоне умеренно позитивного внешнего фона, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Индекс Мосбиржи на текущей неделе может протестировать сопротивление 3320 пунктов, но существенного прогресса в продолжении восходящего тренда не ожидается. На среднесрочном горизонте целью роста может выступить область 3400-3420 пунктов", - говорится в комментарии аналитика.

Также Галактионов отмечает, что активность торгов на российском рынке акций на текущей неделе может оставаться низкой. При этом в отдельных бумагах возможны всплески волатильности, которые обычно наблюдаются при появлении крупных заявок на тонком рынке.

Среди отдельных корпоративных историй, которые могут пользоваться спросом, аналитик BCS Express обращает внимание на бумаги ГМК "Норильский никель". Они, по мнению Галактионова, могут вырасти на фоне позитивной динамики никеля (+3,3%) и меди (+1,4%) в понедельник утром. Также среди металлов активно растут котировки золота (+1,4%), что может поддержать бумаги золотодобытчиков: "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk.

Могут продолжить предновогодний рост привилегированные акции "Сургутнефтегаза", привлекательность которых связана с двузначной ожидаемой дивидендной доходностью. Также позитивный тренд может сохраниться в бумагах "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Ленты" и "АЛРОСА", полагает Галактионов.

По мнению эксперта BCS Express, под давлением могут оставаться акции производителей стали: "НЛМК", "Северстали" и "ММК". "В предыдущие месяцы эти инструменты активно росли и перед самым Новым годом перешли к коррекции на фоне новостей о возможном введении экспортных пошлин. Краткосрочно коррекция может продолжиться, но поводов для смены среднесрочного растущего тренда пока нет", - пишет он в комментарии.

Также слабее рынка, по оценкам аналитика, в понедельник могут быть акции "РУСАЛа", которые на бирже в Гонконге с утра теряют около 2,5%. Санкционные риски стимулируют инвесторов к сокращению позиций в бумагах металлургической компании, несмотря на позитивные перспективы рынка алюминия в 2021 году, отмечает он.

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