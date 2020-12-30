Coca-Cola - ставка на дивиденды - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают привлекательность акций "дивидендного короля" - компании Coca-Cola.

В комментарии экспертов инвестбанка указываются факторы роста Coca-Cola Co.:

- Coca-Cola - "дивидендный король". Уже 58 лет компания последовательно увеличивает размер дивидендов, которые выплачивает с 1920 года. Сейчас дивидендная доходность составляет 3,08%.

- Высокая рентабельность бизнеса. С каждого доллара выручки компания получает 58 центов валовой прибыли. Это лучше, чем у всех конкурентов, таких как PepsiCo, Dr Pepper, General Mills и др.

- Компания осваивает новые рынки. В начале 2019 года Coca-Cola приобрела Costa Coffee, одну из крупнейших кофейных компаний Великобритании. В результате возобновился рост выручки, и Coca-Cola сумела закрепиться на рынке кофе. Бизнес Coca-Сola отлично диверсифицирован географически, подчеркивают аналитики Sber CIB.

- В центре внимания здоровый образ жизни. В настоящее время Coca-Cola уделяет особое внимание напиткам с низким содержанием сахара.

- Отмена антивирусных ограничений. Coca-Сola выигрывает от снятия коронавирусных ограничений, т.к. значительная часть напитков компании употребляется во время праздников, походов в кино, вечеринок и т.д.

Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость акций Coca-Cola составляет $57,2 или 4200 тыс. руб. по курсу на 29 декабря. Потенциал роста - 6% в течение следующих 12 месяцев.

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