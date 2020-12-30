Индекс РТС в течение 2021г может вырасти до 1500-1600 пунктов - "Атон"

Индекс РТС может достигнуть уровней 1500-1600 пунктов в течение 2021 года, что предполагает потенциал роста 15-20%", говорится в комментарии "Атона".

"Завершающийся 2020г стал годом взрывного роста интереса частных инвесторов к финансовому рынку, - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Ганелин. - Причины этого феномена известны: низкие процентные ставки заставляют вкладчиков искать альтернативу депозитам. Кроме того, сами финансовые организации активно стимулируют население открывать брокерские счета. За 10 месяцев 2020г новые счета открыли 3,6 млн человек, а общее количество счетов превысило 7,5 млн. Более 1 млн человек совершают сделки в течение одного месяца. Сейчас на банковских депозитах россиян лежат более 30 трлн рублей и, по нашим оценкам, в течение 3-5 лет 10-15% от этой суммы перейдет на фондовый рынок. Появление широкой прослойки внутренних инвесторов поддержит рынок, тогда как иностранные инвесторы, напротив, могут опасаться массово заходить на него в условиях риска новых санкций. С учетом этих ожиданий, при стабильном курсе рубля, а также наших целевых цен российских акций, индекс РТС, по нашим прогнозам, может достигнуть уровней 1500-1600 пунктов в течение 2021 года, что предполагает потенциал роста 15-20%".

По итогам 2020 года российский фондовый рынок хоть и полностью восстановился после сильного падения в марте на фоне распространения коронавируса, но при этом его динамика оказалась хуже других развивающихся рынков. Однако в 2021 году ситуация может кардинально измениться, полагает Ганелин.

"Все дело в динамике доллара США против других валют, - полагает эксперт. - Среди инвесторов и экспертов превалирует мнение, что гигантские монетарные стимулы, которые реализуют США для поддержания своей экономики в условиях пандемии, приведут к сильному ослаблению доллара США. При этом, индекс американской валюты имеет длительную отрицательную корреляцию с товарными рынками и с акциями развивающихся стран. Когда индекс доллара падает, товарные рынки и акции развивающихся стран растут. Уже сейчас мы можем наблюдать начало этого тренда. Будучи одним из наиболее привлекательных развивающихся рынков с высокой дивидендной доходностью и экспозицией на нефть, Россия должна быть в числе основных бенефициаров этих процессов. Сырьевые товары и стоимостные акции (value) будут расти, и российский рынок - чистая ставка на это".

По мнению аналитика "Атона", в России представляют интерес для инвестирования следующие секторы:

- Секторы, которые выиграют от восстановления внутренней и мировой экономики, - нефтегаз, металлургия и финансы, которые составляют 70-80% индекса российского рынка.

- Компании, которые быстро растут, - это IT-сектор.

- Компании, которые не на самом большом счету у инвесторов, но которые платят щедрые дивиденды, - электроэнергетика, телекоммуникации и, опять же, металлургия.

- Недвижимость. "Ставки по ипотеке сейчас находятся на исторических минимумах, цены на недвижимость и спрос сильно растут, поэтому компании этого сектора будут очень хорошо себя чувствовать в следующем году, показывать рост доходности и дивидендов", - отмечает Ганелин.

Эксперт подчеркивает, что из отдельных компаний аналитикам "Атона" больше всего нравятся "Газпром", "Роснефть", "Норникель", "Северсталь", Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru, "РУСАЛ" и "РусГидро".

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