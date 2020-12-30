Покупка ETF - отличный способ разнообразить инвестиционные цели - Saxo Bank

Покупка биржевых индексных фондов - ETF - отличный способ войти в различные инвестиционные инструменты и секторы, разнообразить инвестиционные цели, говорится в комментарии стратега Saxo Bank по инструментам с фиксированной доходностью Альтеа Спиноцци.

"Вы можете по-прежнему держать свои излюбленные акции и облигации, но не ограничивайтесь ими. Быстрой диверсификации можно достичь покупкой биржевых индексных фондов - ETF. Это отличный способ войти в различные инвестиционные инструменты и секторы, разнообразить инвестиционные цели. Например, вы видите перспективы среди корпоративных бумаг на развивающихся рынках, но вам трудно выбрать одну компанию? Можете взглянуть на ETF-фонд корпоративных облигаций iShares J.P. Morgan (CEMB), дающий доступ к долларовым бумагам развивающихся стран. Есть и такие ETF, которые позволяют инвестировать в долг, номинированный в местных валютах - например, SPDR Bloomberg Barclays Emerging Market Local Bond (EMDE)", - отмечает Спиноцци.

Казначейские ценные бумаги США, защищенные от инфляции (TIPS), прекрасно подходят для защиты от инфляции, полагает стратег банка. "Но если вы не хотите ими торговать, то есть множество подходящих ETF-фондов. Среди инструментов можно назвать краткосрочные защищенные от инфляции бумаги Vanguard (VTIP), фонды Schwab US TIPS (SCHP) и PIMCO 15+ Year US TIPS (LTPZ)", - указывает Спиноцци.

Также в целях защиты инвестиций эксперт Saxo Bank рекомендует подумать о выстраивании лестницы сроков погашения: "Если инвестировать в облигации с разными сроками, то когда истекает первый, вы можете реинвестировать в более доходные бумаги".

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