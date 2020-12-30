Рубль вступает в новый год в условиях рисков нового ослабления - "Велес Капитал"

Рубль вступает в новый год в условиях рисков нового ослабления, причем выглядит более уверенно против доллара, нежели евро, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Рубль в декабре обновил локальные максимумы против доллара и евро, в целом достигнув целевых районов среднесрочной коррекции (72 руб./$1 и 88,50 руб./EUR1 соответственно), после чего вернулся к ослаблению. В новый год российская валюта вступает в условиях рисков нового ослабления и выглядит более уверенно против доллара, нежели евро. Изменения настроений в паре доллар/рубль на более негативные для рубля стоит ждать при закреплении выше 75,80 руб./$1 - в этом случае пара может стремиться к 80 руб./$. Евро при положении выше 90 руб./EUR1 выглядит готовым к покорению исторического пика 94,10 руб./EUR1, но ситуация может измениться, если валютная пара закрепится ниже 90 руб. и 88 руб.", - отмечает Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.