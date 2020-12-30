Участникам рынка облигаций в 2021г придется искать защиту от инфляции - Saxo Bank

Участникам рынка облигаций в 2021г придется искать защиту от инфляции, диверсифицировать риски и разнообразить сроки погашения, отмечается в аналитическом материале стратега Saxo Bank по инструментам с фиксированной доходностью Альтеа Спиноцци.

"Основным лекарством, которое центральные банки мира применяют для поддержки экономики, страдающей от пандемии COVID-19, стала чрезвычайно аккомодационная монетарная политика. К сожалению, уже начинают проявляться побочные эффекты. Рост инфляции, повышение процентных ставок и всплеск корпоративных дефолтов - вот ключевые риски, следующие из чрезмерного монетарного смягчения. В 2021 году участникам рынка облигаций придется искать защиту от инфляции, диверсифицировать риски и разнообразить сроки погашения", - отмечает Спиноцци.

По мнению стратега, сверхмягкие монетарные меры способствуют всемирному ралли государственных и корпоративных облигаций, уводя доходности на рекордно низкие уровни. В целом монетарные и фискальные мероприятия, проводимые в ответ на нынешний кризис, можно назвать беспрецедентными. По оценке МВФ, совокупный объем фискального и монетарного стимулирования в некоторых развитых странах доходит до 20% их ВВП.

"Центробанкам всего мира пришлось сделать, по сути, крутой разворот, чтобы справиться с последствиями пандемии. Федрезерв США торопливо отказался от возможного ужесточения монетарной политики. На другой стороне Атлантического океана Европейский центральный банк расширил старые и принял новые программы по печатанию денег ради поддержки экономики. Забросив идеи жесткой экономии, страны Европы стали эмитировать всё больше долга", - отмечает эксперт Saxo Bank.

Сейчас, в конце года, по мнению стратега банка, нельзя игнорировать существенные риски, прямо вытекающие из столь аккомодационной монетарной политики. Пусть рынок не обращает на них внимания, инвесторам надо готовиться к возможности ошибки регулирования в следующем году, полагает Спиноцци.

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