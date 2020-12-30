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30 декабря 2020 года 15:34
Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3700-3750 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3700-3750 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума вблизи 3750 пунктов. Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу. В то же время индикаторы формируют "медвежью" дивергенцию, поэтому риск коррекции присутствует. Для удержания восходящей тенденции S&P 500 необходимо оставаться выше уровня поддержки 3640 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании. Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания инвесторов перспективы увеличения объема прямых выплат американцам. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заблокировал попытку вынести на голосование вопрос о повышении пособия с $600 до $2000, поэтому пока сроки обсуждения остаются неопределенными. Ряд республиканцев не поддерживают инициативу президента по увеличению единовременного пособия, указывая на проблему дефицита бюджета и высокого госдолга, которая мешает наращивать госрасходы. Тем временем уже сегодня чеки на $600 начнут поступать американцам в рамках ранее утвержденной программы экономических стимулов, подчеркивает Денисламов. На взгляд эксперта, на фронте борьбы с COVID-19 в США существенного позитива пока не просматривается. В Колорадо зафиксирован первый пациент с британской модификацией коронавируса. Рост заболеваемости немного замедлился, но после праздников прогнозируется новая вспышка. Число госпитализированных в США уже превышает 124 тыс., и тенденция остается негативной. Прививочная кампания идет очень медленно: на данный момент вакцинировано лишь 2,13 млн. Как отметил Джозеф Байден, если процесс не ускорится, для полной вакцинации могут потребоваться не месяцы, а годы. "Это существенный риск для акций, но пока инвесторы склонны верить, что приобретение массового иммунитета удастся ускорить". - отмечает аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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