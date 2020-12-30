"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $242

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $242 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $214, потенциальная доходность: 13,08%, стоп-приказ: $210,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Авиакомпании в США начали выпускать Boeing 737 Max в полеты. Практически одновременно компании, которые ставили под вопрос заказы на эту модель, начали их подтверждать. Например, Alaska Air увеличила заказ 68 самолетов. В целом, нам кажется у авиационной отрасли есть неплохой потенциал роста от текущих уровней, который рынок пока не отыгрывает. Учитывая подписанный пакет стимулов, и возможные грядущие "плюшки" от новой администрации, высока вероятность для сильно отстающих от рынка компаний, наверстать упущенное", - отмечают эксперты инвесткомпании.

С технической точки зрения, актив торгуется в краткосрочной коррекции у локальной поддержки, после среднесрочного восходящего тренда. "Ставим покупку при небольшом проливе до уровня поддержки. При таком входе, при открытии позиции на 27,44% от портфеля, риск по нему составит 0,5%. Коэффициент прибыль/риск - 7,17", - указывают аналитики "Финама".

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