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30 декабря 2020 года 13:59
Индекс Мосбиржи проведет торги в среду в диапазоне 3255-3295 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию среды в диапазоне 3255-3295 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в среду умеренно повышается на фоне восстановления американских фондовых рынков после вчерашнего снижения и умеренного повышения нефтяных цен. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл решил отложить голосование об увеличении выплат физическим лицам с $600 до $2000. Неопределенность в отношении прямых денежных вливаний в экономику, оцениваемых, по данным двухпартийной налоговой комиссии, на сумму более $464, то есть порядка 2% ВВП США. Эти новости вызвали снижение на фондовом рынке США, отмечает Осин. Дополнительную неопределенность, по мнению эксперта, создают ожидания, связанные с заседанием ОПЕК+ 4 января, а также решениями Конгресса по результату голосования коллегии выборщиков, которые должны быть приняты 6 января. По данным СМИ, в ближайшие дни Трамп может назначить спецпрокурора по расследованию нарушений на выборах. Глава Минобороны Кристофер Мюллер должен передать ему некие секретные данные о нарушениях на выборах, добытые по каналам военной разведки. Также Осин указывает, что в лидерах роста на отечественном рынке в среду акции "Газпрома". Позитивную динамику их котировок поддержала новость о том, что по "Силе Сибири" было перекачано на 25% газа больше, чем заложено в контракт с Китаем. В конце года они превысили контрактные объемы на 60-80%. СПбМТСБ сообщила, что 76% своей продукции в этом году "Газпром" продал на бирже. Объем торгов за 12 месяцев увеличился на 13%, а цена выросла на 6%. "Несколько хуже рынка выглядят акции "Транснефти", - подчеркивает эксперт "Фридом Финанс". - Давление на них оказывает упомянутая неопределенность в отношении заседания ОПЕК+. Кроме того, руководство компании прогнозирует сокращение объемов прокачки нефти за 2020-й на 10%, до 441,5 млн тонн, из-за снижения добычи по условиям сделки ОПЕК+. В то же время в среднесрочном периоде акции компании демонстрируют положительную корреляцию с ценами на нефть, которые поддержаны сейчас именно сделкой ОПЕК+. В 2021 году компания ожидает сохранения текущих объемов прокачки нефти, но отмечает предпосылки к увеличению переработки сырья, что позитивно отразится на операционных результатах. Улучшение этих показателей поддержит сравнительно высокие оценки справедливой капитализации компании на рынке". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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