Участники рынка акций РФ проявляют осторожность в преддверии продолжительных выходных - BCS Express

Российский рынок акций в среду демонстрирует относительную слабость, не сумев развить восходящее движение, хотя внешний фон располагает к более активным покупкам рисковых инструментов, отмечается в комментарии BCS Express.

По мнению аналитиков инвесткомпании, скорее всего, это связано с тем, что участники нашего рынка проявляют осторожность, воздерживаясь от наращивания длинных позиции или даже сокращая их перед четырехдневным перерывом в торгах, так как в этот период могут реализоваться какие-либо риски.

Лидерами роста среди относительно ликвидных акций являются бумаги "Ленты", прибавляющие 2%. Пользуются спросом и некоторые другие ритейлеры: "Магнит" +0,45%; X5 Retail +0,3%.

Позитивную динамику демонстрирую представители нефтегазового сектора: "Новатэк" +1,95%; "Газпром" +1,6%; "Татнефть" ао +1,4%; "Татнефть" ап +1,4%; "ЛУКОЙЛ" +0,75%; "Сургутнефтегаз" +0,6%; Сургутнефтегаз-п +0,45%; "Газпром нефть" +0,4%; "Башнефть" ап +0,25%.

Увеличивается капитализация многих электроэнергетических компаний: МРСК Центра +1,05%; "РусГидро" +0,55%; "Юнипро" +0,55%; "ОГК-2" +0,35%.

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня выглядят: "АЛРОСА" +1,1%; "Аэрофлот" +1,05%; "Ростелеком"-ао +1%; ТМК +0,95%; "Совкомфлот" +0,85%; "Русагро" +0,8%; "ФосАгро" +0,8%; Полиметалл +0,8%; Ростелеком-ап +0,7%; Яндекс +0,65%; TCS +0,65%; Globaltrans +0,6%; ПИК +0,6%.

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