.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Универ Капитал" представил список наиболее привлекательных дивидендных акций в 2021 году
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
30 декабря 2020 года 12:31

"Универ Капитал" представил список наиболее привлекательных дивидендных акций в 2021 году

Российский рынок акций остаётся привлекательным: ожидаемая в следующем году дивидендная доходность на уровне 6,5-7,5% даёт премию 140-230 б.п. к доходности по среднесрочным облигациям первоклассных заёмщиков, говорится в аналитическом материале "Универ Капитала". "Готовность делиться с миноритарными акционерами прибылью - важнейший фактор при отборе компаний для долгосрочного инвестиционного портфеля, - пишут аналитики инвесткомпании. - В настоящий момент высокие выплаты обусловлены, очевидно, не только растущим качеством корпоративного управления компаний и дружелюбной IR-политикой, но и циклическими причинами, как отраслевыми, так и глобальными - мы живём в эпоху повсеместного снижения ставок и стимулов со стороны регуляторов и правительств, что способствует росту корпоративных прибылей. Общий список наиболее интересных для нас компаний приводится ниже". Наиболее сложная ситуация сложилась в нефтегазовом секторе, но и здесь аналитики видят хорошие перспективы у "ЛУКОЙЛа", сочетающего в своей политике максимизацию FCF с обратным выкупом акций. Также не исключён позитивный сюрприз со стороны "Татнефти". "Очень приятно отметить на дивидендной карте появление нового имени - Globaltrans. Компания разместила расписки на Мосбирже осенью, имеет длительную благоприятную историю выплат, диверсифицированную базу инвесторов и дивидендную политику, привязанную к FCF (это позволяет более гибко поддерживать дивидендную базу за счёт управления капзатратами) и уровню удельной долговой нагрузки (в настоящий момент комфортной). Как дополнительный фактор для включения в портфель - весьма низкая оценка по мультипликаторам в сопоставлении с глобальными аналогами", - отмечают эксперты "Универ Капитала". Список наиболее привлекательных, по оценкам "Универ Капитала", дивидендных бумаг в 2021 году:
Акция Ожидаемая дата закрытия реестра Прогнозный размер следующей выплаты, руб. Дивидендная доходность следующей выплаты Прогнозная доходность в следующие 12 месяцев Фактическая доходность за предыдущие 12 месяцев
Сбербанк 9.6.2021 13.1 5.0% 5.0% 7.1%
Сбербанк-п 9.6.2021 13.1 5.5% 5.5% 7.9%
ВТБ 19.6.2021 0.002 5.3% 5.3% 2.1%
Московская биржа 14.5.2021 8.50 5.2% 5.2% 4%
Ростелеком 9.7.2021 5.05 5.3% 5.3% 5.2%
Ростелеком-п 9.7.2021 5.05 6.0% 6.0% 5.8%
МТС 9.7.2021 19.6 6.0% 8.6% 8.9%
ФСК ЕЭС 29.5.2021 0.009 4.5% 8.7% 8.7%
Юнипро 19.6.2021 0.1110 4.1% 8.2% 8.2%
Энел Россия 9.7.2021 0.09 9.4% 9.4% 9.4%
РусГидро 7.7.2021 0.06 7.7% 7.7% 4.6%
ОГК-2 15.7.2021 0.059 8.4% 8.4% 7.7%
ТГК-1 11.7.2021 0.00091 8.3% 8.3% 9.5%
Мосэнерго 14.7.2021 0.15 7.3% 7.3% 5.9%
ГМК НН 25.5.2021 1125 4.7% 11.8% 7.0%
НЛМК 8.5.2021 3.3 1.5% 10.4% 6.6%
Северсталь 18.5.2021 32.4 2.5% 10.0% 10.4%
ММК 8.6.2021 0.86 1.6% 10.7% 7.0%
Алроса 10.7.2021 2.50 2.6% 7.0% 7.1%
Акрон 19.1.2021 170 2.8% 5.6% 8.8%
Фосагро 5.6.2021 30 0.9% 7.4% 5.5%
ЛСР 15.5.2021 30 3.5% 6.6% 5.8%
Эталон 20.7.2021 12 9.3% 9.3% 9.8%
Самолёт 15.7.2021 82 8.6% 8.6% -
Глобалтранс 30.4.2021 28 6.3% 13.1% 14.1%
Газпром 15.7.2021 8.9 4.3% 4.3% 7.3%
Роснефть 26.6.2021 10.0 2.3% 5.6% 4.2%
Лукойл 9.7.2021 245 4.8% 6.1% 7.8%
Газпромнефть 26.6.2021 11.0 3.5% 4.9% 6.2%
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
Лента аналитики
30 декабря 2020 года 18:41
Coca-Cola - ставка на дивиденды - Sber CIB
Аналитики Sber CIB отмечают привлекательность акций "дивидендного короля" - компании Coca-Cola. В комментарии экспертов инвестбанка указываются факторы роста Coca-Cola Co.: - Coca-Cola - "дивидендный король". Уже 58 лет компания последовательно увеличивает размер дивидендов, которые выплачивает с...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 18:03
Индекс РТС в течение 2021г может вырасти до 1500-1600 пунктов - "Атон"
Индекс РТС может достигнуть уровней 1500-1600 пунктов в течение 2021 года, что предполагает потенциал роста 15-20%", говорится в комментарии "Атона". "Завершающийся 2020г стал годом взрывного роста интереса частных инвесторов к финансовому рынку, - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Ганелин....    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 17:05
Азиатские фондовые индексы завершают год на многолетних максимумах - "Фридом Финанс"
Азиатские фондовые индексы завершают год на многолетних максимумах, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Региональный индекс MSCI AC Asia ex Japan Index (не включает в себя бумаги Японии) прибавил более 1,5% и пробил новый исторический предел, - констатирует...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 15:34
Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3700-3750 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3700-3750 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума вблизи 3750 пунктов. Покупатели...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 15:04
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $242
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $242 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $214, потенциальная доходность: 13,08%, стоп-приказ: $210,1, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Авиакомпании в США начали выпускать Boeing 737 Max в...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1949 руб
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1949 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 недель. Цена входа: от 1750 руб., потенциальная доходность: 11,37%, стоп-приказ: 1649 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевым триггером, способным поддержать...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 13:59
Индекс Мосбиржи проведет торги в среду в диапазоне 3255-3295 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию среды в диапазоне 3255-3295 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в среду умеренно повышается на фоне восстановления американских фондовых рынков после вчерашнего снижения и умеренного повышения...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 13:38
Участники рынка акций РФ проявляют осторожность в преддверии продолжительных выходных - BCS Express
Российский рынок акций в среду демонстрирует относительную слабость, не сумев развить восходящее движение, хотя внешний фон располагает к более активным покупкам рисковых инструментов, отмечается в комментарии BCS Express. По мнению аналитиков инвесткомпании, скорее всего, это связано с тем, что...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 13:05
Щедрые дивиденды Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов к GDR компании - Sber CIB
Щедрые дивиденды Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов к GDR компании, говорится в комментарии Sber CIB. Эксперты Sber CIB полагают, что акции Globaltrans могут привлечь внимание частных инвесторов, поскольку компания выплачивает очень щедрые дивиденды. Выплаты акционерам...    читать дальше
.
30 декабря 2020 года 11:54
Переориентация на внутренний спрос помогла Китаю вернуться на уровень производства до пандемии - "Универ Капитал"
Переориентация на внутренний спрос помогла Китаю вернуться на уровень производства до пандемии, отмечается в обзоре "Универ Капитала". Ожидается, что темп роста ВВП в 2021 году составит 8,4%. Экономика Китая практически смогла вернуться к уровню производства до пандемии, что несомненно является...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.