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30 декабря 2020 года 11:10
Технологический сектор имеет все шансы показать динамику лучше рынка и в 2021 году - "Универ Капитал"
Технологический сектор прочно занимал лидерские позиции в 2020 году. но он имеет все шансы показать динамику лучше рынка и в 2021 году, говорится в аналитическом материале "Универ Капитала". "Глобальная экономика после продолжительного роста откатилась назад, перейдя с пиковых значений к фазе кризиса. Тем не менее, в 2021 году ожидается развитие восстановления, которое традиционно сопровождается ростом фондовых индексов. В среднем предполагается, что до конца 2021 года доходность может составить: SP500 +9%, MSCI Europe +11%, Nikkei +7%, EM +9%". - отмечают эксперты инвесткомпании. Технологический сектор в 2020 году подтвердил свои лидерские позиции, прибавив более 40% за год. Пандемия увеличила доходы представителей сектора, т.к. в период локдаунов население удаленно работало, общалось и тратило он-лайн. Наибольшим спросом у инвесторов пользовались компании-изготовители комплектующих (+78%). По мнению аналитиков "Универ Капитала", технологический сектор имеет все шансы показать динамику лучше рынка и в 2021 году, даже после снятия ограничений и возвращения к нормальной жизни. Эксперты отмечают, что пандемия вызвала структурные изменения, основным из которых является тот факт, что удаленная работа станет "новой нормой" для рынка труда. Следом за технологическим, хорошую динамику показал сектор товаров длительного пользования (порядка 30%). "Именно этот сектор имеет шанс показать одну из лучших динамик в предстоящем году, т.к. набор индустрий, в него входящих, будет основным бенефициаром восстановления после пандемии, в том числе за счет отложенного спроса, - отмечают аналитики инвесткомпании. Индустриальный сектор также среди приоритетных секторов. Аутсайдерами в текущем году были авиаперевозчики и авиапроизводители, а будущая их динамика, по мнению экспертов "Универ Капитала", будет напрямую зависеть от открытия границ и восстановления сообщений между странами. Другими аутсайдерами стали энергетический (порядка -40%) и финансовый (порядка -10%). Сектор услуг, в частности туризм и общественное питание пострадали больше всех, а восстановление тех, кто сможет пережить пандемию, будет долгим. Начало восстановления выездного туризма возможно не ранее середины 2021 года, а возврат к докризисным значениям, если и возможен, то в значительно более долгой перспективе (предположительно - 2023 год), полагают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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