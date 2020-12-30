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30 декабря 2020 года 10:32
Вероятна нейтральная динамика рынка акций РФ в среду при пониженном объеме торгов - Sber CIB
Вероятна нейтральная динамика рынка акций РФ в среду при пониженном объеме торгов, отмечается в аналитическом материале Sber CIB. "Торги на американских биржах во вторник завершились снижением. Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл блокировал голосование по увеличению выплат населению. Заболеваемость COVID-19 остается высокой и продолжает давить на рынки. Индекс Мосбиржи вырос на 0,5%. В среду последний день торгов в России в этом году, и перед длинными выходными ожидаем нейтральной динамики российского рынка акций при пониженном объеме торгов, но не исключено снижение котировок, если инвесторы станут фиксировать прибыль", - указывают аналитики Sber CIB. По мнению экспертов банка, ожидаемая в среду статистика Управления энергетической информации США покажет более значительное, чем предполагалось, снижение запасов нефти в стране за неделю (на 6-7 млн барр.). Также поддержать цены может ожидаемое сокращение запасов нефтепродуктов и текущее ослабление доллара США: котировки Брент могут снова протестировать достигнутый накануне максимум $51,6/барр., а в самом лучшем случае подняться до $52,5-53,1/барр. "После укрепления утром во вторник рубль ослаб до 74 за доллар из-за высокого локального спроса на иностранную валюту. Однако доллар США продолжает дешеветь перед Новым годом: евро почти достиг $1,23. В результате рубль сегодня утром вновь укрепляется и может приблизиться к 73 за доллар в первой половине дня, но отступить ближе к 74 во второй, т. к. сохраняется повышенный спрос на валюту", - прогнозируют аналитики Sber CIB. Цены ОФЗ, как и локальных облигаций других развивающихся стран, продолжали в среду умеренно расти на фоне сохранения спроса на риск. Наибольшая активность наблюдалась в коротких и среднесрочных выпусках с постоянным купоном, а также некоторых линкерах и флоутерах. "В среду внешний фон скорее слабо позитивен, поэтому российские долговые бумаги, вероятно, еще немного подорожают", - полагают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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