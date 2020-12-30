Рубль имеет все шансы завершить год ниже уровня 75,0-76,0руб./$1 - "Открытие Брокер"

Рубль имеет все шансы завершить год ниже уровня 75,0-76,0руб./$1, что обещает ему удачный 2021 год, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Рубль во вторник предпринимал попытки усилиться. В моменте он достигал 73,365 за доллар и 89,875 за евро. Индекс доллара к вечеру терял до 0,36%, торгуясь у отметки 90,01 п. Впрочем, стоит отметить, что CAD, NZD и AUD также растеряли свои дневные достижения, но не в такой же степени, как рубль. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,36% до 74,04, а евро на 0,69% до 90,67", - напоминает Кочетков.

Возможно, что слишком позитивная динамика рубля вызывает у инвесторов опасения перед новогодними праздниками, полагает эксперт, отмечая также снижение нефти во второй половине дня.

"В любом случае, рубль имеет все шансы закрыть год ниже 75,0-76,0 за доллар, что обещает ему удачный 2021 год. Агрессивно мягкая денежная политика ФРС сохранится, а рубль среди прочих валют имеет массу бюджетных и долговых преимуществ с единственным недостатком в виде риска американских непредсказуемых санкций", - резюмирует аналитик "Открытие Брокер".

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