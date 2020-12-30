Рубль в среду будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в среду будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта снижалась во вторник на фоне закрытия позиций перед длительными новогодними праздниками. Факторами поддержки рынков выступают новости о принятии бюджета США на следующий год, начало массовой вакцинации в развитых странах и растущие котировки нефти. Однако сохраняются опасения относительно темпов роста заболеваемости новым штаммом коронавируса, что может привести к новым карантинным ограничениям и сокращению спроса на энергоносители. Нефтяные цены накануне повышались, прекратив снижение, которое продолжалось в течение последней недели". - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,08% и составила 51,41 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,2% и составила 48,19 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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