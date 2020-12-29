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29 декабря 2020 года 18:28
Покупка акций Newmont - шанс заработать на золотой лихорадке - Sber CIB
Покупка акций Newmont Corp. - шанс заработать на золотой лихорадке, полагают аналитики Sber CIB. Они ожидают, что в 1К21 средние цены на золото вырастут до $1900 за унцию, а в 4К21 цена унции достигнет исторического максимума $2100. Newmont планирует увеличить производство золота с 6 млн унций в 2020 году до 6,5-7 млн унций в год в 2024, а себестоимость производства (AISC) сократится с текущих $1 015 за унцию до $800-900 за унцию, отмечается в комментарии Sber CIB. По мнению экспертов банка, акции Newmont представляют собой хорошую возможность защититься от инфляции: "27 декабря Дональд Трамп принял пакет мер помощи экономике США на $900 млрд и призвал увеличить выплаты населению с $600 до $2 000 на человека. Такая политика в долгосрочной перспективе может привести к ускорению инфляции в США, и инвесторы будут покупать золото, которое используется как защитный актив от роста цен". Аналитики Sber CIB указывают, что при средних ценах на золото $1800 за унцию дивидендные выплаты в годовом выражении составят $2,2-2,8 на акцию (доходность 3,7-4,7%), а при $2100 за унцию они достигнут рекордных $2,8-3,7 на акцию (доходность 4,7-6,2%). Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость Newmont составляет 5644 тыс. руб. за акцию (по курсу 29 декабря), что предполагает потенциал роста на 28% в ближайшие 12 месяцев. Newmont Corp. - мировой лидер по производству золота. Компания также добывает медь, серебро, цинк и свинец. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NEWMONT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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