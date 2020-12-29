Увеличение программы обратного выкупа бумаг Alibaba обеспечит дополнительную поддержку котировкам - Sber CIB

Решение менеджмента онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. выкупать бумаги по временно снизившимся ценам обеспечит дополнительную поддержку котировкам акций в среднесрочной перспективе, считают аналитики Sber CIB.

Обратный выкуп позволит снизить количество бумаг в обращении и повысить прибыль на акцию, говорится в комментарии инвестбанка.

ADR Alibaba растут на 3,5% на Мосбирже во вторник, отмечают аналитики.

При этом эксперты отмечают, что в целом динамика бумаг Alibaba пока не отражает новость об обратном выкупе на фоне проблем компании с властями КНР.

Также в Sber CIB обращают внимание, что 63 из 64 аналитиков, опрошенных Bloomberg, считают целесообразным покупать бумаги Alibaba. Справедливая стоимость ADR Alibaba, по их мнению, составляет $344 за акцию или 25,3 тыс. руб. по курсу на 26 декабря.

Как сообщалось, Alibaba Group Holding Ltd. в прошедшее воскресенье объявила об увеличении программы выкупа собственных акций с $6 млрд до $10 млрд в течение двух лет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.