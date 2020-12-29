Цена нефти вряд ли удержится выше $50/барр. в долгосрочной перспективе - "Риком-Траст"

Рассчитывать на сохранение цены на нефть марки Brent на уровне $50 за баррель и выше в долгосрочной перспективе не стоит, считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-Траст" Олег Абелев.

"Ясно, что спрос на углеводороды находится в рисковой зоне: зеленые технологии, углеродные налоги, переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике - все эти факторы ставят российских инвесторов перед необходимостью активной страховки от падения цен на нефть. Именно по этим причинам рассчитывать на сохранение цен на нефть марки Brent на уровне $50 долларов и выше в долгосрочной перспективе маловероятно", - пишет он в комментарии компании.

При этом Абелев отмечает, что в настоящее время нефтяные цены растут на фоне оживления в азиатских экономиках, ожиданий эффективности массового вакцинирования и благодаря скоординированным действиям по контролю предложения на рынке крупнейших добывающих стран, в альянсе которых главные роли принадлежат Саудовской Аравии и России, но эффективность вакцинирования еще только предстоит оценить, и сделают это инвесторы уже в 2021 году.

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