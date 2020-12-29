Финам" открыл торговую идею "покупать акции Medtronic PLC с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-7 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $109, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мы рекомендуем бумагу к покупке ввиду наших ожиданий по новостям о ходе разработок Medtronic новых препаратов против диабета, почечной денервации, а также доработок робота-хирурга, который способен выполнять операции на мягких тканях", - отмечают эксперты инвесткомпании.

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда. "При покупке на 11,5% от портфеля и выставлением стоп заявки на $109 риск на портфель составит 0,6%, соотношение прибыль/риск - 2,5", - указывают аналитики "Финама".

Medtronic - американская корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве препаратов против облегчения самых различных видов боли, восстановления здоровья и продления жизни. Также активно практикует производство инновационных препаратов против хронических заболеваний.

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