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29 декабря 2020 года 14:23
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3720-3760 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3720-3760 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, поэтому сценарий консолидации пока откладывается. Покупатели демонстрируют относительную силу, индикатор RSI удерживается выше 60. Перед Новым годом волатильность будет оставаться пониженной. Ближайший уровень поддержки - 3675 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании. Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют преимущественно позитивную динамику, констатирует Денисламов. В фокусе внимания инвесторов перспективы увеличения единовременных выплат американцам. Принятый в воскресенье пакет стимулов предусматривает пособие в объеме $600, однако Дональд Трамп ранее называл эту сумму недостаточной и настаивал на увеличении выплат до $2000. В понедельник палата представителей проголосовала за одобрение данной инициативы. Поддержали Трампа практически все демократы и часть республиканцев. Теперь законопроекту предстоит пройти обсуждение в Сенате, где поддержка республиканцев ожидается менее сильной, чем в нижней палате Конгресса. "Тем не менее, вероятность положительного решения сохраняется, что позитивно влияет на настроения инвесторов. Отметим, что выплату в полном объеме получат только американцы с невысоким уровнем дохода согласно последним налоговым декларациям. Кроме того, палата представителей снова одобрила оборонный бюджет на 2021 год объемом $740 млрд, преодолев вето Дональда Трампа, который ранее отказался подписать проект бюджета. Президент отмечал, что законопроект не включает ряд важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности", - пишет эксперт "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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