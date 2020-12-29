"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 250 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 198 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Многие нефтегазовые компании России на фоне роста нефти марки Brent выше $50 отстали от ее котировок. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости компании "Газпром". Дополнительными факторами для роста может послужить высокий спрос на газ в Европе, из-за начала холодной зимы, а также рост цены газа в Европе до максимума февраля 2019 года $220", - отмечают аналитики инвесткомпании.

С точки зрения технического анализа, бумага сформировала фигуру "треугольник", из которой просматривается движения в сторону роста. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 250 руб. При покупке на 34% и выставлением стоп заявки на уровне 198 руб., риск на портфель составит 1,70%. Соотношение прибыль/риск - 4", - указывают эксперты "Финама".

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