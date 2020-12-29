Ситуация в экономике и на рынках в 2021г останется благоприятной для рубля - "Альфа Капитал"

Ситуация в экономике и на рынках в 2021 году останется благоприятной для рубля, и в базовом сценарии его укрепление должно продолжиться, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков "Альфа Капитала" Владимира Брагина.

"Непростой для себя год рубль заканчивает на позитивной ноте. В целом динамика курса рубля и российского рынка акций позволяют говорить о том, что отношение к нему инвесторов улучшилось", - отмечает Брагин.

По мнению эксперта, в течение года динамика курса рубля была одной из самых неоднозначных среди валют развивающихся рынков. Первая волна ослабления после распада сделки ОПЕК+ и последующее укрепление на отскоке рынков полностью вписывались в общую логику. А вот ослабление рубля в третьем квартале уже выглядело совсем нелогично. Особенно на фоне хорошего состояния госфинансов, низких макроэкономических рисков и пр. В очередной раз оказалось, что санкционное давление на коротких отрезках может пересиливать все фундаментальные факторы. Поэтому лишь в ноябре и декабре динамика в рубле действительно стала соответствовать фундаментальным оценкам.

"Ситуация в экономике и на рынках в 2021 году останется благоприятной для рубля, и в базовом сценарии его укрепление должно продолжиться", - полагает Брагин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.