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29 декабря 2020 года 11:24
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует сокращать долю в акциях, но выделяет ряд инвестидей на 2021г
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует сокращать долю в акциях, но выделяет ряд инвестиционных идей на 2021 год, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Цены на многие сырьевые товары находятся на рекордных максимумах, после вакцинации и восстановления производства может начаться коррекция среди сырьевых компаний из-за более высокого предложения на рынке. Какое-то время новые стимулы экономик подстегнут рост активов, но с каждым разом мы видим, как рынок реагирует всё меньше. На фоне низких ставок приток капитала продолжит перетекать из депозитов в финансовые инструменты фондового рынка", - прогнозирует Баженов. По мнению аналитика, девальвация российского рубля уже заложена в текущих котировках акций экспортёров, также с восстановлением макроэкономики есть шансы, что рубль может укрепиться до 70 руб./$1. При этом эксперт советует помнить, что с приходом новой власти в США геополитические риски возросли, а это значит, что доллар может в любой момент уйти на уровень 80 руб. Таким образом, эксперт "КИТ Финанс Брокер" рекомендует сокращать долю в акциях, но выделяет несколько инвестиционных идей на 2021г: - АФК "Система". Основная идея - это вывод в 2021г на IPO таких активов холдинга, как Сегежа, Медси и агрохолдинг Степь. По словам менеджмента, активы вызывают довольно большой интерес у международных инвесторов. "Чирахов сказал, что наиболее вероятным претендентом на следующее IPO является лесопромышленный холдинг Сегежа. Получение публичной оценки раскроет стоимость этих активов и, как следствие, переоценки материнской компании. Ожидаем рост котировок "Системы" до 40 руб.", - прогнозирует Баженов. - "МТС". В последний год компания, по мнению аналитика. стала трансформироваться из простого оператора сотовой связи в технологичный, финансовый конгломерат с различными направлениями: розничная сеть по продаже электронной техники, интернет коммерция, банкинг, инвестиции, облачные технологи, Big Data, медиа и т. д. Согласно действующей дивидендной политике, компания выплачивает высокий фиксированный дивиденд до 2021г в размере не менее 28 руб. в год. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 8,5%. Аналитик "КИТ Финанс Брокер" ожидает положительной переоценки ценных бумаг на горизонте к дивидендному сезону, основной целевой ориентир 400 руб. - "Юнипро". В марте 2019г "Юнипро" утвердила новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты акционерам 14 млрд руб. ежегодно двумя платежами. В течение 2021-2022 г. обещали направлять дивиденды на уровне 20 млрд руб. в год, но из-за переноса запуска 3 блока, оставят на уровне 14 млрд руб. "Юнипро" - это фиксированный дивиденд на протяжении нескольких лет, с потенциалом роста финансовых показателей и дивидендов после запуска блока №3 Березовской ГРЭС, указывает Баженов. Цель по акциям 3,2 руб. - "Энел Россия". Динамика финансовых показателей, по мнению эксперта, оставляет желать лучшего, снижение связано с продажей Рефтинской ГРЭС. Но при этом, "Энел Россия" снизила чистый долг на 78% за счёт денежных средств с продажи Рефтинской ГРЭС. "Напомним, компания к 2022г планирует перейти на "экологическую энергию", но для этого она должна пожертвовать финансовыми результатами. После публикации финансовой отчётности за III кв. 2020г, в ходе телефонной конференции, финансовый директор компании Юлия Матюшова сообщила, что "Энел Россия" планирует придерживаться текущей дивидендной политики и направить на выплаты акционерам 3 млрд руб. до 2022г. Размер дивиденда на акцию составит 0,085 руб. в год, текущая дивидендная доходность составляет 9,4%", - указывает Баженов. Эксперт рекомендует покупать акции "Энел Россия" как аналог облигаций с фиксированной доходностью с потенциалом развития в "зелёной энергетике" с целевым ориентиром 1,20 руб. - "Полюс". За последние несколько месяцев акции "Полюса" скорректировались более чем на 20% вниз вслед за золотом, при этом компания отчиталась о сильных финансовых результатах за III кв. 2020 г. по МСФО. Сейчас цены на золото разворачиваются после 4 месяцев коррекции от исторических максимумов. Баженов считает, что новые стимулы на фоне второй волны коронавируса со стороны центральных банков приведут к росту цен на золото. В связи с этим, Баженов считает, что акции "Полюса" имеют потенциал роста и возврат к 18500 руб. - "Сургутнефтегаз"-п. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза", на взгляд эксперта "КИТ Финанс Брокер", являются одними из бенефициаров ослабления рубля, поскольку размер дивиденда в значительной степени зависит от курса доллара. Благодаря наличию валютных депозитов в размере почти $48 млрд, переоценка которых вследствие динамики курсов валют, позволит компенсировать выпадающие доходы от падения цен на нефть и показать рекорды по прибыли "Сургутнефтегаза". "Для дивидендов на "префы" принципиален курс валютной пары USD/RUB на конец 2020г. Таким образом, при текущем курсе доллара по отношению к рублю, дивиденд на привилегированную акцию за текущий год пока оценивается около 7,6 руб. Дивидендная доходность при текущих ценах на "префы" на конец 2020г оценивается около 19%. Цель по "префам" Сургутнефтегаза 45 руб., желательно покупать после коррекции и продавать перед дивидендной отсечкой", - отмечает Баженов. - Сбербанк-п. Сбербанк подтвердил приверженность выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли, представил новую экосистему. Таким образом, Сбер становится компанией роста благодаря широкой диверсификации IT направлений. "Ждём высвобождения резервов вслед за восстановлением экономики, Сбер уже начал высвобождать резервы в ноябре 2020 г. Сформированные резервы окажут положительное влияние на доходы банка в будущих периодах, что повышает шансы на выплату дивидендов и дальнейший роста акций на рынке", - подчеркивает Баженов. По оценкам аналитика, дивиденд Сбербанка на акцию за 2020г составит 16,5 руб., текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям 6,8%. По акциям ожидается 280 руб. ближе к дивидендному сезону. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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