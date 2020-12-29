Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 до конца текущего года - BCS Express

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 до конца текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Во вторник есть вероятность закрепления успеха игроков на укрепление отечественной валюты. А закрытие текущего года не выйдет за рамки 72,5-74,5 руб./$1", - считает эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

Аналитик указывает, что на стороне рубля играют фактор устойчивости нефтяных котировок и рост рынков акций. Сдерживающей причиной более уверенного укрепления рубля выступает геополитика.

Премия за риск все еще сохраняется в оценках российских активах, однако относительная макроэкономическая стабильность скорее раньше, чем позже, приведет к восстановлению курса в район 70руб./$1, уверен Зельцер.

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