Идея дня: котировки акций CF Industries могут показать опережающую динамику - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки акций CF Industries Holdings Inc. могут показать опережающую динамику, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Если предположить, что цены на природный газ в США остаются низкими по сравнению с другими регионами, а цены на сельскохозяйственные товары, особенно в Северной Америке, напротив, повышенными, то производители азотных удобрений должны выигрывать. Консенсус-прогноз ожидаемой прибыли CF Industries неуклонно снижался последние 18 месяцев. Сейчас прогноз прибыли может начать расти, что может помочь котировкам акций показать опережающую динамику", - указывают аналитики инвестбанка.

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