Возможно укрепление рубля ниже 73 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Вероятно укрепление курса рубля и попытки уйти ниже 73 руб./$1, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль вернулся к укреплению и делает заявку на относительно сильное закрытие декабря, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Большинство прогнозов, обращает внимание эксперт, сходится в том, что в 2021 году российская валюта будет крепче благодаря восстановлению мировой экономики и спроса на сырьевые товары.

По мнению Кочеткова, в перспективе недели можно ждать попытки закрепления ниже 73 руб./$1. Также он отмечает, что возможный разгон инфляции до 4,9% по итогам декабря исключает дальнейшее смягчение денежной политики, соответственно, можно не закладывать дальнейшее падение доходности российской валюты.

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