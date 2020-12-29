Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта в понедельник укреплялась к доллару и евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. В США подписан бюджет на следующий год, предусматривающий новый пакет стимулирующих мер на 900 млрд долларов, в ряде стран Европы началась массовая вакцинация от коронавируса одобренной ранее Еврокомиссией вакциной. Однако опасения расширения масштабов заражения новой мутацией коронавируса привели к снижению нефтяных котировок, которые начали неделю небольшим ростом. В результате по итогам сессии 28 декабря котировки пошли вниз", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,04% и составила 51,27 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ капитала". Цена февральских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,31% и составила 48,08 долларов за баррель. Всего за прошлую короткую торговую неделю стоимость нефти Brent снизилась на 1,9%, WTI - на 2,1%.

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