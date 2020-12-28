Индекс Мосбиржи во вторник может преодолеть уровень 3250 п. - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи во вторник может преодолеть уровень 3250 п., говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Фондовые рынки в понедельник получили новый импульс к росту после того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по пакету помощи для экономики и подписал документ, ранее одобренный обеими палатами Конгресса. Новость привела к подъему фьючерсов на индексы США на 1%, после открытия основной сессии рост продолжился. Европа сегодня частично не торгуется - в Британии выходной. На континенте до 1,5% прибавляют основные индикаторы Германии и Франции. В Азии тоже наблюдается преимущественно рост. Активы развивающихся стран отыгрывают пятничное падение, прибавляя 0,5% по индексу MSCI Emerging markets", - отмечает Емельянов.

Нефть осторожно растет на фоне общего позитивного тренда. Дневной диапазон составил $50,6-52 за баррель. К концу дня часть прироста была потеряна. Торги идут в облегченном режиме: из основных для нефти площадок сегодня работает только Япония и США. Рабочий диапазон для Brent сохраняется. "В масштабах последних двух недель мы наблюдаем боковой тренд. До конца рабочей недели, вероятнее всего, он сохранится. Во вторник возможно небольшое снижение в зону $50,5-51", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Российский РТС не смог игнорировать внешний позитив, несмотря на близость длинных выходных. Инвесторы подняли основной валютный индикатор почти на 1%. Индекс РТС приблизился к планке 1400 пунктов впервые за последние 10 дней. По мнению Емельянова, если уровень будет взят, это может сигнализировать о том, что российский рынок примет участие в последнем новогоднем ралли "Санта-Клауса" (период с западного Рождества до первых чисел января). В базовом сценарии вторник принесет умеренное снижение в середину коридора 1350-1400 пунктов.

"Индекс Мосбиржи находится в боковике в связи с падением базовых валют по отношению к рублю. Индикатор колеблется возле отметки 3240 пунктов и пока не спешит развивать успех. Во вторник может быть взят уровень 3250. Если рынок там закрепится, это добавит импульса к росту, который может продлиться вплоть до перерыва в январских выходных (ближайшие торги после Нового года пройдут 4 января)", - отмечает аналитик "Фридом Финанс".

Также Емельянов указывает, что в числе растущих бумаг в понедельник "Мечел" (+4,3%) и "Россети" (+4%). В первой наблюдается отскок вверх после резкого снижения в минувшую пятницу, полагает он. "Мечел" дорожал синхронно с производителями стали на фоне корпоративных слухов о продаже части активов.

"Текущая волатильность носит чисто спекулятивный характер. "Россети" дорожают на фоне новости о том, что дочерняя ФСК намерена продать часть непрофильных активов. Это позитивно с точки зрения выплаты дивидендов в следующем году. Потенциал краткосрочного роста в бумагах "Россетей" составляет еще около 2%", - указывает эксперт инвесткомпании.

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