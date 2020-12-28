"Открытие Брокер" представил оценку самых интересных историй на рынке акций РФ в дивидендном сезоне 2021г

|Акция
|Текущая цена на ММВБ, в рублях
|Дивиденд за 1кв.
|Закрытие реестра
|Дивиденд за 2кв./1п.
|Закрытие реестра
|Дивиденд за 3кв./9м.
|Закрытие реестра
|Дивиденд за 4кв./г. ***
|Закрытие реестра ***
|Совокупный годовой дивиденд,в рублях ***
|Дивидендная доходность к текущей цене ***
|Комментарий
|Globaltrans
|443
|-
|-
|46,55
|08.09.2020
|-
|-
|28
|30.04.2021
|74,55
|16,80%
|Итоговый дивиденд в соответствии с прогнозом менеджмента
|"Сургутнефтегаз" ап
|41,31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6,7
|20.07.2021
|6,7
|16,20%
|Evraz
|4,73 *
|-
|-
|0,2 **
|21.08.2020
|-
|-
|0,5 **
|06.03.2021
|0,7
|11,40%
|"Россети Ленэнерго" ап
|149,95
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15,6
|11.06.2021
|15,6
|10,40%
|"ФосАгро"
|3258
|78
|06.07.2020
|33
|15.10.2020
|123
|25.12.2020
|100
|02.06.2021
|334
|10,30%
|"Юнипро"
|2,738
|-
|-
|-
|-
|0,111
|20.12.2020
|0,16
|22.06.2021
|0,271
|9,90%
|Итоговый дивиденд в соответствии с прогнозом менеджмента
|Etalon Group
|124,74
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|20.08.2021
|12
|9,60%
|Итоговый дивиденд в соответствии с минимальным значением в рамках дивидендной политики
|"МТС"
|327,9
|-
|-
|8,93
|12.10.2020
|-
|-
|22
|09.07.2021
|30,93
|9,40%
|"Энел Россия"
|0,903
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,085
|09.07.2021
|0,085
|9,40%
|Итоговый дивиденд в соответствии с прогнозом менеджмента
|"ММК"
|54,585
|-
|-
|0,607
|23.09.2020
|2,391
|14.01.2021
|2
|17.06.2021
|5
|9,20%
|"Группа ЛСР"
|856,2
|-
|-
|20
|08.10.2020
|-
|-
|58
|12.05.2021
|78
|9,10%
|"Норильский никель"
|23350
|-
|-
|-
|-
|623,35
|24.12.2020
|1 500
|25.05.2021
|2 123,35
|9,10%
|"НЛМК"
|217,9
|3,21
|13.07.2020
|4,75
|12.10.2020
|6,43
|29.12.2020
|5
|12.06.2021
|19,4
|8,90%
|"Саратовский НПЗ" ап
|15140
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1 323,50
|09.06.2021
|1 323,50
|8,70%
|"НМТП"
|8,105
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,7
|28.07.2021
|0,7
|8,60%
|"Магнит"
|5332
|-
|-
|-
|-
|245,31
|08.01.2021
|200
|19.06.2021
|445,31
|8,40%
|"ФСК ЕЭС"
|0,216
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,018
|29.05.2021
|0,018
|8,30%
|"Северсталь"
|1298,8
|27,35
|16.06.2020
|15,44
|08.09.2020
|37,34
|08.12.2020
|27
|16.06.2021
|107,13
|8,20%
|"МРСК Центра"
|0,3754
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,03
|09.06.2021
|0,03
|8,00%
|"ОГК-2"
|0,7118
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,0547
|10.07.2021
|0,0547
|7,70%
|"Детский мир"
|143,8
|-
|-
|5,08
|28.12.2020
|5,5
|11.07.2021
|10,58
|7,40%
|"ТГК-1"
|0,010902
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,0008
|26.06.2021
|0,0008
|7,30%
|"Русгидро"
|0,7829
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,057
|10.06.2021
|0,057
|7,30%
|"МРСК Центра и Приволжья"
|0,241
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,017
|25.06.2021
|0,017
|7,10%
|"М.Видео"
|710
|-
|-
|30
|20.10.2020
|-
|-
|20
|19.06.2021
|50
|7,00%
|"Транснефть" ап
|142250
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10 000
|20.07.2021
|10 000
|7,00%
|"Русагро"
|819,2
|-
|-
|14,4
|18.09.2020
|-
|-
|40
|17.04.2021
|54,4
|6,60%
|"Ростелеком" ап
|83,2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5,5
|21.06.2021
|5,5
|6,60%
|Сбербанк ап
|240,75
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15,5
|05.10.2021
|15,5
|6,40%
|X5 Retail
|2709,5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|165
|24.05.2021
|165
|6,10%
|"Черкизово"
|1976,5
|-
|-
|48,79
|05.10.2020
|-
|-
|70
|07.04.2021
|118,79
|6,00%
|"Ростелеком" ао
|93,8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5,5
|21.06.2021
|5,5
|5,90%
|Сбербанк ао
|268,83
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15,5
|05.10.2021
|15,5
|5,80%
|"Газпром"
|211,03
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|16.07.2021
|12
|5,70%
|"АЛРОСА"
|97,24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5,5
|13.07.2021
|5,5
|5,70%
|"Московская биржа"
|161,95
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8,7
|15.05.2021
|8,7
|5,40%
|"Мосэнерго"
|2,0595
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,11
|08.07.2021
|0,11
|5,30%
|"Россети Московский регион"
|1,3195
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,07
|09.06.2021
|0,07
|5,30%
|"НКНХ" ап
|80,88
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|10.07.2021
|4
|4,90%
|"ТМК"
|61,28
|-
|-
|3
|07.12.2020
|-
|-
|-
|-
|3
|4,90%
|"Россети" ап
|2,115
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0,1
|15.06.2021
|0,1
|4,70%
|"Газпром нефть"
|318,05
|-
|-
|-
|-
|5
|29.12.2020
|10
|26.06.2021
|15
|4,70%
|Polymetal
|1698,3
|-
|-
|30,08
|04.09.2019
|-
|-
|50
|27.04.2021
|80,08
|4,70%
|Дивиденды пересчитаны в руб. по курсу на дату закрытия реестра
|"Татнефть" ап
|468,2
|-
|-
|9,94
|12.10.2020
|-
|-
|11
|30.06.2021
|20,94
|4,50%
|"НКНХ" ао
|91,8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|10.07.2021
|4
|4,40%
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Главная / Аналитикам / Аналитика / "Открытие Брокер" представил оценку самых интересных историй на рынке акций РФ в дивидендном сезоне 2021г
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28 декабря 2020 года 17:58
"Открытие Брокер" представил оценку самых интересных историй на рынке акций РФ в дивидендном сезоне 2021г
"Открытие Брокер" представил оценку самых интересных историй на рынке акций РФ в дивидендном сезоне 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. Главными критериями при отборе бумаг для оценки, отмечает главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов, были стабильность выплат, прозрачность и предсказуемость финансовых результатов и относительно высокий уровень доходности. Прогнозные цифры по размеру дивидендов основаны на опубликованных эмитентами промежуточных результатах по РСБУ/МСФО за текущий год, прогнозах менеджмента, уставных нормативах, исторической статистике, рекомендациях советов директоров и решениях общих собраний акционеров. По мере выхода более свежих финансовых отчетов и получения другой существенной информации размеры ожидаемых дивидендов могут корректироваться как в одну, так и в другую стороны, обращает внимание Павлов. "Инвестиции в "дивидендные" акции всегда были, есть и, возможно, будут самой популярной и понятной темой для российских инвесторов. Благодаря росту финансовых результатов и/или увеличению доли прибыли, направляемой на дивиденды у многих эмитентов, а также одновременному снижению банковских ставок на фоне мягкой монетарной политики ЦБ РФ ряд акций в настоящее время предлагают инвесторам очень привлекательную (по сравнению с депозитами) доходность", - пишет эксперт "Открытие Брокер". Анализ исторических данных говорит о том, что примерно в половине случаев дивидендный гэп - резкое движение цены акции сразу после даты закрытия реестра для выплаты дивидендов - российские акции в среднем закрывают в течение двух недель, что также можно использовать при формировании собственной инвестиционной стратегии, указывает Павлов.
* - цена в фунтах стерлингов
** - цена в долларах США
*** - прогнозные оценки
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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