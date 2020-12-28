"Открытие Брокер" представил оценку самых интересных историй на рынке акций РФ в дивидендном сезоне 2021г

Акция Текущая цена на ММВБ, в рублях Дивиденд за 1кв. Закрытие реестра Дивиденд за 2кв./1п. Закрытие реестра Дивиденд за 3кв./9м. Закрытие реестра Дивиденд за 4кв./г. *** Закрытие реестра *** Совокупный годовой дивиденд,в рублях *** Дивидендная доходность к текущей цене *** Комментарий Globaltrans 443 - - 46,55 08.09.2020 - - 28 30.04.2021 74,55 16,80% Итоговый дивиденд в соответствии с прогнозом менеджмента "Сургутнефтегаз" ап 41,31 - - - - - - 6,7 20.07.2021 6,7 16,20% Evraz 4,73 * - - 0,2 ** 21.08.2020 - - 0,5 ** 06.03.2021 0,7 11,40% "Россети Ленэнерго" ап 149,95 - - - - - - 15,6 11.06.2021 15,6 10,40% "ФосАгро" 3258 78 06.07.2020 33 15.10.2020 123 25.12.2020 100 02.06.2021 334 10,30% "Юнипро" 2,738 - - - - 0,111 20.12.2020 0,16 22.06.2021 0,271 9,90% Итоговый дивиденд в соответствии с прогнозом менеджмента Etalon Group 124,74 - - - - - - 12 20.08.2021 12 9,60% Итоговый дивиденд в соответствии с минимальным значением в рамках дивидендной политики "МТС" 327,9 - - 8,93 12.10.2020 - - 22 09.07.2021 30,93 9,40% "Энел Россия" 0,903 - - - - - - 0,085 09.07.2021 0,085 9,40% Итоговый дивиденд в соответствии с прогнозом менеджмента "ММК" 54,585 - - 0,607 23.09.2020 2,391 14.01.2021 2 17.06.2021 5 9,20% "Группа ЛСР" 856,2 - - 20 08.10.2020 - - 58 12.05.2021 78 9,10% "Норильский никель" 23350 - - - - 623,35 24.12.2020 1 500 25.05.2021 2 123,35 9,10% "НЛМК" 217,9 3,21 13.07.2020 4,75 12.10.2020 6,43 29.12.2020 5 12.06.2021 19,4 8,90% "Саратовский НПЗ" ап 15140 - - - - - - 1 323,50 09.06.2021 1 323,50 8,70% "НМТП" 8,105 - - - - - - 0,7 28.07.2021 0,7 8,60% "Магнит" 5332 - - - - 245,31 08.01.2021 200 19.06.2021 445,31 8,40% "ФСК ЕЭС" 0,216 - - - - - - 0,018 29.05.2021 0,018 8,30% "Северсталь" 1298,8 27,35 16.06.2020 15,44 08.09.2020 37,34 08.12.2020 27 16.06.2021 107,13 8,20% "МРСК Центра" 0,3754 - - - - - - 0,03 09.06.2021 0,03 8,00% "ОГК-2" 0,7118 - - - - - - 0,0547 10.07.2021 0,0547 7,70% "Детский мир" 143,8 - - 5,08 28.12.2020 5,5 11.07.2021 10,58 7,40% "ТГК-1" 0,010902 - - - - - - 0,0008 26.06.2021 0,0008 7,30% "Русгидро" 0,7829 - - - - - - 0,057 10.06.2021 0,057 7,30% "МРСК Центра и Приволжья" 0,241 - - - - - - 0,017 25.06.2021 0,017 7,10% "М.Видео" 710 - - 30 20.10.2020 - - 20 19.06.2021 50 7,00% "Транснефть" ап 142250 - - - - - - 10 000 20.07.2021 10 000 7,00% "Русагро" 819,2 - - 14,4 18.09.2020 - - 40 17.04.2021 54,4 6,60% "Ростелеком" ап 83,2 - - - - - - 5,5 21.06.2021 5,5 6,60% Сбербанк ап 240,75 - - - - - - 15,5 05.10.2021 15,5 6,40% X5 Retail 2709,5 - - - - - - 165 24.05.2021 165 6,10% "Черкизово" 1976,5 - - 48,79 05.10.2020 - - 70 07.04.2021 118,79 6,00% "Ростелеком" ао 93,8 - - - - - - 5,5 21.06.2021 5,5 5,90% Сбербанк ао 268,83 - - - - - - 15,5 05.10.2021 15,5 5,80% "Газпром" 211,03 - - - - - - 12 16.07.2021 12 5,70% "АЛРОСА" 97,24 - - - - - - 5,5 13.07.2021 5,5 5,70% "Московская биржа" 161,95 - - - - - - 8,7 15.05.2021 8,7 5,40% "Мосэнерго" 2,0595 - - - - - - 0,11 08.07.2021 0,11 5,30% "Россети Московский регион" 1,3195 - - - - - - 0,07 09.06.2021 0,07 5,30% "НКНХ" ап 80,88 - - - - - - 4 10.07.2021 4 4,90% "ТМК" 61,28 - - 3 07.12.2020 - - - - 3 4,90% "Россети" ап 2,115 - - - - - - 0,1 15.06.2021 0,1 4,70% "Газпром нефть" 318,05 - - - - 5 29.12.2020 10 26.06.2021 15 4,70% Polymetal 1698,3 - - 30,08 04.09.2019 - - 50 27.04.2021 80,08 4,70% Дивиденды пересчитаны в руб. по курсу на дату закрытия реестра "Татнефть" ап 468,2 - - 9,94 12.10.2020 - - 11 30.06.2021 20,94 4,50% "НКНХ" ао 91,8 - - - - - - 4 10.07.2021 4 4,40%

"Открытие Брокер" представил оценку самых интересных историй на рынке акций РФ в дивидендном сезоне 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. Главными критериями при отборе бумаг для оценки, отмечает главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов, были стабильность выплат, прозрачность и предсказуемость финансовых результатов и относительно высокий уровень доходности. Прогнозные цифры по размеру дивидендов основаны на опубликованных эмитентами промежуточных результатах по РСБУ/МСФО за текущий год, прогнозах менеджмента, уставных нормативах, исторической статистике, рекомендациях советов директоров и решениях общих собраний акционеров. По мере выхода более свежих финансовых отчетов и получения другой существенной информации размеры ожидаемых дивидендов могут корректироваться как в одну, так и в другую стороны, обращает внимание Павлов. "Инвестиции в "дивидендные" акции всегда были, есть и, возможно, будут самой популярной и понятной темой для российских инвесторов. Благодаря росту финансовых результатов и/или увеличению доли прибыли, направляемой на дивиденды у многих эмитентов, а также одновременному снижению банковских ставок на фоне мягкой монетарной политики ЦБ РФ ряд акций в настоящее время предлагают инвесторам очень привлекательную (по сравнению с депозитами) доходность", - пишет эксперт "Открытие Брокер". Анализ исторических данных говорит о том, что примерно в половине случаев дивидендный гэп - резкое движение цены акции сразу после даты закрытия реестра для выплаты дивидендов - российские акции в среднем закрывают в течение двух недель, что также можно использовать при формировании собственной инвестиционной стратегии, указывает Павлов.* - цена в фунтах стерлингов ** - цена в долларах США *** - прогнозные оценки Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.