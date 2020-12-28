"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $278

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $278 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-12 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 25,23%, стоп-приказ: $204, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Существенное падение котировок Alibaba было спровоцировано началом расследования китайским антимонопольный регулятором, - отмечают эксперты "Финама". - Обвинения основаны на том, что компания заставляет продавцов выбирать только одну платформу в качестве канала дистрибуции. Также негативным фактором стало объявление народным банком Китая, что представители финансовых регуляторов встретятся с представителями Ant Group, для обсуждения новых, более жестких регуляторных требований к финтех-индустрии. Тем не менее, риск всех последствий уже заложен в котировках, совет директоров Alibaba увеличил программу обратного выкупа акций с $6 до $10 млрд. Прогнозы по выручке остаются впечатляющими. Совокупность этих факторов делает компанию привлекательной для покупки в текущий момент".

С технической точки зрения, бумага существенно скорректировалась и сейчас ближайшей поддержкой выступает уровень $210. "Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп приказа на уровне $204, риск на портфель составит 1,22%, соотношение прибыль/риск - 3,11", - указывают аналитики инвесткомпании.

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