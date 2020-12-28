"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 0,721 руб., потенциальная доходность: 10,95%, стоп-приказ: 0,692 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С нашей точки зрения, при определенной концентрации позитивных новостей, высока вероятность, что инвесторы наконец обратят внимание на энергетический сектор РФ, как один из самых недооцененных на рынке. Кроме того, дивидендная доходность бумаги на уровне в 7,5% годовых может служить основанием для включения бумаги в ряд дивидендных стратегий участников рынка, особенно до конца года", - пишут аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, акции "ОГК-2" торгуются в долгосрочном боковом тренде у локальной поддержки. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 12,43% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 0,692 руб. риск на портфель составит 0,5%", - указывают аналитики.

Также эксперты инвесткомпании обращают внимание на пересмотр агентством "Эксперт РА" рейтинга кредитоспособности нефинансовой компании "ОГК-2" по обновлённой методологии и присвоения ей рейтинга на уровне "ruAAA". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

"ОГК-2" - одна из крупнейших электрогенерирующих компаний России с суммарной установленной электрической мощностью на конец 2019 года в размере 19,0 ГВт и занявшая 5% от общего объёма выработки электроэнергии электростанциями России по итогам 2019 года.

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