Спрос на рисковые активы будет способствовать укреплению рубля в 2021г - "Финам"

Спрос на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран, по мере восстановления мировой экономики после кризиса будет способствовать укреплению рубля в 2021 году, считают аналитики "Финама".

Среди внешних факторов, которые будут способствовать росту спроса на рублевые активы, необходимо отметить, по мнению экспертов, меры монетарного стимулирования со стороны крупнейших центральных банков мира. В условиях близких к нулю процентных ставок глобальные институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, будут вынуждены наращивать вложения в рисковые инструменты для обеспечения целевых показателей доходности, отмечают аналитики.

Дополнительную поддержку рублю, по их мнению, будет оказывать умеренное восстановление спроса и цены на нефть. Это обеспечит рост экспортных доходов российских нефтяных корпораций и, соответственно, спрос на российскую валюту при конвертации их валютной выручки.

"Вместе с тем нельзя исключать увеличения страновой премии в курсе национальной валюты при возрастании геополитических и санкционных рисков. Во многом это будет зависеть от внешней политики новой администрации США в отношении России. Однако данный фактор является трудно прогнозируемым, и его влияние будет зависеть от степени тяжести возможных антироссийских санкций", - пишут эксперты "Финама".

"В базовом сценарии мы ожидаем, что курс рубля по отношению к доллару будет находиться преимущественно в диапазоне 69-72 руб./$1, а по отношению к евро - в коридоре 82-86 руб./EUR1. Однако при более широком диапазоне цены нефти ($40-60 за баррель) курс нацвалюты может колебаться в диапазоне 66-76 руб./$1 и 78-91 руб./EUR1. В случае реализации геополитических и/или санкционных рисков нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 руб./$1 и 93,3 руб./EUR1 соответственно".

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