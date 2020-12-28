Вероятность снижения рынка акций США в 1К21 возросла - BCS Express

Вероятность снижения рынка акций США в I квартале 2021 года возросла, сигналом может стать закрепление индекса S&P 500 ниже 3600 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

Мультипликатор P/E индекса S&P 500 составил 30 пунктов и находится на многолетних максимумах, констатируют аналитики инвесткомпании. Форвардная версия показателя (с учетом прогноза по доходам, по данным FactSet), указывают эксперты, немного скорректировалась в последние месяцы - с 23 до 22 пунктов.

"Исходя из общей ситуации на рынке, в I квартале 2021 года возрастет вероятность просадки американского рынка акций. Негативным сигналом может стать закрепление S&P 500 ниже 3600 пунктов", - считают в BCS Express.

Также аналитики инвесткомпании отмечают, что, согласно прогнозу FactSet, в 2021 году сводная прибыль на акцию S&P 500 может вырасти на 21,7%, а выручка - на 7,7%.

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