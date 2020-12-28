BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли PPL Corp., Vertex Pharmaceuticals, Jacobs Engineering Group, Salesforce.com Inc. и Cisco Systems Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.

Остается в числе фаворитов PPL Corp. - электроэнергетическая компания, обслуживающая потребителей в штатах Пенсильвания и Кентукки, а также в Великобритании. 10 октября компания объявила о планах продать свой бизнес в Великобритании. Менеджмент считает, что реализация актива значительно повысит акционерную стоимость компании.

Удерживает позиции Vertex - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на терапии сложных наследственных заболеваний. Аналитики позитивно оценивают продукты Vertex и широкий портфель препаратов-кандидатов с основным фокусом на лечение муковисцидоза.

"Сохраняем в топ-5 Salesforce. Компания специализируется на облачных решениях в сфере софта для управления персоналом. Мы повышаем прогноз не-GAAP EPS на 2021г до $4,71 с $3,77 и понижаем на 2022г до $3,86 с $3,89", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Jacobs Engineering Group сохраняет место в топ-5. Компания является разработчиком проектов и решений в сфере аэрокосмической и ядерных отраслей, инфраструктуры и др. Эксперты BCS подтверждают свой прогноз EPS компании на финансовый 2021г в размере $6,20 (на уровне ориентиров менеджмента) и устанавливают оценку на финансовый 2022г на отметке $6,90.

По-прежнему в фаворитах Cisco Systems. Один из ключевых игроков на рынке сетевого оборудования показал хорошие результаты за финансовый I квартал 2021 г., которые превзошли консенсус: выручка снизилась на 9% г/г, а скорректированная не-GAAP EPS упала на 10% г/г.

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