Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 3700-3725 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 3700-3725 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к консолидации. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Перед Новым годом волатильность будет оставаться низкой. Ближайший уровень поддержки - 3675 пунктов, уровень сопротивления - 3725 пунктов. В следующие несколько торговых сессий ожидаем "боковик" в этом диапазоне, если не появятся новые значимые драйверы. Индикаторы RSI и MACD продолжают формирование "медвежьей" дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Мировые фондовые площадки в понедельник демонстрируют преимущественно позитивную динамику, подчеркивает эксперт "Фридом Финанс". В воскресенье, 27 декабря, президент Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики объемом $900 млрд. Он будет включать единоразовые выплаты американцам в объеме $600 на человека. Ранее президент настаивал на увеличении объема выплат до $2000. Голосование в Конгрессе по этому вопросу состоится сегодня. В случае одобрения данную меру включат в отдельный законопроект.

Впрочем, маловероятно, что инициативу поддержат республиканцы, полагает Денисламов. "Одобрение пакета стимулов Трампом является позитивом для фондового рынка, но частично данные ожидания уже были заложены в котировки, и в краткосрочной перспективе новых стимулов не ожидается. Таким образом, реакция рынка на эти события будет весьма ограниченной, особенно учитывая пониженную волатильность и торговые объемы", - указывает эксперт.

По мнению Денисламова, внимание инвесторов с пакета стимулов будет постепенно переключаться на фронт борьбы с коронавирусом. По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, "самое худшее" еще впереди, так как праздники вызовут скачок заболеваемости COVID-19. Впрочем, больше всего инвесторов сейчас интересует скорость вакцинации населения, ведь если она не будет соответствовать первоначальным планам, это приведет к коррекции в циклических секторах, полагает аналитик инвесткомпании.

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