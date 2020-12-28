Ожидаемые события недели - "Финам"

Стартовавшая неделя обещает быть не слишком насыщенной в плане макроэкономической статистики с учетом периода праздников, отмечается в комментарии "Финама".

Эксперты инвесткомпании напоминают, что в последние дни декабря и первые 2 торговых дня января нередко имеет место традиционное "ралли Санта-Клауса" - в эти дни у игроков бывает благостное настроение, а также многие предпочитают сразу вкладывать в акции полученные новогодние премии.

- Инвестиционное сообщество продолжит отслеживать развитие событий вокруг стимулирующих мер в США и попыток Трампа увеличить антикризисные выплаты.

- Внимание игроков будет приковано к авиакомпаниям, которые решают вопрос с возвращением отправленных в неоплачиваемые отпуска 32 000 работников. Акции Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, JetBlue и Southwest Airlines могут оказаться в эпицентре волатильности в краткосрочной перспективе. Возвращение работников является необходимым условием для получения помощи от государства в объеме $15 млрд.

- В течение недели вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, может получить одобрение в Индии, и при таком раскладе вероятна волатильность акций фармакомпании, полагают аналитики "Финама".

- Значимых квартальных отчетностей в ближайшую неделю не ожидается.

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