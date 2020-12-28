Позитив на рынке акций РФ, скорее всего, сохранится до конца торгов в понедельник - "Фридом Финанс"

Позитивная динамика на российском рынке акций, скорее всего, сохранится до конца торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Вероятно продолжение позитивной динамики на отечественном фондовом рынке до конца торговой сессии в понедельник. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи - диапазон 3210-3280 пунктов, - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин. - В то же время вновь постепенно усиливаются фундаментальные предпосылки для активизации продаж, поэтому текущая неделя может завершиться в минусе".

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