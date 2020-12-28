Вероятна относительная стабильность рубля в январе-феврале 2021г - "Иволга Капитал"

Вероятна относительная стабильность курса рубля в январе-феврале 2021 года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Иволга Капитал".

Накопление хороших новостей и побед в борьбе с коронавирусом продолжит быть двигателем глобального фондового роста, который к тому же поддерживается повсеместно мягкой денежно-кредитной политикой, отмечает генеральный директор инвесткомпании Андрей Хохрин.

"Но рыночное ценообразование выстраивается на опережение, и очень вероятно, когда возникнет ощущение, что коронавирусный кризис наконец-то отступил, мы получим существенную фондовую коррекцию. Возможно, уже в январе или феврале следующего года, - пишет он. - Наиболее болезненной она рискует стать для американского рынка акций, а также для большого класса облигаций, дающих околонулевые или отрицательные доходности. От рубля и отчасти от отечественных фондовых активов, включая облигации, ожидаю на этом фоне относительной стабильности".

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