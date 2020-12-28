Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 до конца текущего года - BCS Express

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 до конца текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Рост американского рынка акций и падение DXY поддержат игроков на укрепление рубля в понедельник, а торги могут проходить ниже уровня 74 руб./$1. Видится, что 2020 год завершится в области летнего торгового коридора 74,5-72,5 руб./$1. При этом потенциал укрепления на 2021 год к 70 руб./$1 все еще сохраняется", - указывает эксперт Михаил Зельцер.

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