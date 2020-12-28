Идея дня: мировая экономика, скорее всего, покажет восстановление в 2021 году - "ВТБ Мои Инвестиции"

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", мировая экономика, скорее всего, покажет восстановление в 2021г, говорится в комментарии инвестбанка.

Этому будут способствовать, как считают эксперты, три фактора:

1) Беспрецедентная поддержка правительств и центробанков может продолжиться в 2021 году.

2) Начальной точкой для расчета экономического роста является депрессивный уровень 2020 г, так называемый эффект низкой базы.

3) Пострадавшие от пандемии сектора начнут восстанавливаться на фоне вакцинации населения.

"Циклические активы, как правило, показывают лучшую динамику в условиях экономического подъема, и мы будем поддерживать их существенную долю в портфелях даже несмотря на заметный рост в цене с ноября. При этом заметную долю средств мы предпочитаем иметь в защитных активах, таких как фонды денежного рынка и золото", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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