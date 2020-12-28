Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что на текущей неделе в центре внимания инвесторов будут:

28 декабря:

- Крайний срок принятия законопроекта о бюджете в США, в отсутствие которого федеральное правительство приостановит свою деятельность;

- Статистика по промышленному производству в Японии за ноябрь.

29 декабря:

- Отчет S&P CoreLogic Case-Shiller по ценам на жильё в США за октябрь (ожидается рекордный рост с 2014 года);

- Совет директоров "Газпром нефти" утвердит положения о дивидендной политике.

30 декабря:

- Голосование в парламенте Великобритании по торговому соглашению с ЕС;

- Производственный индекс PMI РФ за декабрь;

- Данные по оптовым запасам в США за ноябрь;

- Недельная инфляция в РФ.

31 декабря:

- Индексы PMI Китая за декабрь;

- Первичные заявки на пособие безработице в США за прошлую неделю;

- Инфляция в РФ за декабрь;

- Индекс PMI РФ в сфере услуг за декабрь.

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