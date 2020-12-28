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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,50-75,50 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"
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28 декабря 2020 года 10:08
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,50-75,50 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73,50-75,50 руб./1$, а по паре EUR/RUB - 90,50-92,50 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Рынки малоактивны в преддверии новогодних праздников. Не в пользу российского рубля оказалась коррекция котировок Brent, которые стали снижаться после роста в начале минувшей пятницы до сессионного пика на фоне официальных данных о снижении запасов в Соединенных Штатах Америки сырой нефти, бензина и дистиллятов. Уровни 51-52 долл./баррель выглядят как максимум на данный момент, так как фундаментально признаков устойчивого роста спроса не наблюдается. Продажа выручки экспортерами завершилась на минувшей неделе. Она перестанет оказывать поддержку российскому рублю на текущей короткой неделе", - отмечает Тимошенко. По мнению эксперта, на курс рубля будут влиять события уже нового 2021 года, прежде всего это - развитие ситуации с пандемией, скорость и успешность массовой вакцинации, санкционная повестка после официального вступления в должность президента Джо Байдена. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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