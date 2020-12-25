Диапазон для индекса Мосбиржи на понедельник - 3220-3260 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 3220-3260 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

Российский рынок акций в пятницу торгуется в отсутствии динамичного внешнего фона. Основные торговые площадки закрыты на выходные, США, Европа и часть Азии празднуют Рождество. Короткую неделю они завершили на растущей волне. Позитивно перед наступлением пятницы закрылась Америка: все три основных индекса (Dow, S&P 500 и Nasdaq) прибавили от 0,2% до 0,3%, напоминает эксперт инвесткомпании.

Европа ушла на выходные с приростом до 1,3% в связи с успешным завершением переговоров по Brexit - новость пришла незадолго до полуночи по лондонскому времени. Рано утром по Москве в плюсе закрылся Токио, а затем и Шанхай. Японские торги прошли нейтрально на фоне смешанной макростатистики за ноябрь и декабрь.

Торги нефтью в пятницу не проходят ни в одной части света. Крупнейшая из работающих сегодня площадок - токийская - сессию по сырью не открывала вообще. В итоге сейчас нефть стоит столько же, сколько и сутки назад - около $51,4, всего на 2% ниже своих многомесячных пиков. По мнению Емельянова, можно ожидать небольшой коррекции на торгах в понедельник. До конца года маловероятно, чтобы баррель закрепился за пределами диапазона $49,5-52,5, полагает аналитик.

Индекс РТС в условиях низких объемов торгов держится бокового сценария. Коридор колебаний внутри дня в пятницу экстремально узкий: от 1377 пунктов до 1384. "Столь малого смещения в индексе в обычные торговые дни не бывает. Однако текущее положение около 1380 может вызвать локальную коррекцию в понедельник. Технически рынок может отойти к 1360 пунктам. Если на основных площадках будет долгожданное "Ралли Санта-Клауса", то коррекция перенесется на январь и начнется с более высоких отметок", - отмечает Емельянов.

Индекс Мосбиржи также держится нейтрально большую часть дня, но под вечер немного набрал в весе благодаря росту доллара по отношению к рублю. Равновесный уровень для понедельника лежит в диапазоне 3220-3260 пунктов, полагает эксперт "Фридом Финанс". Сейчас рынок в середине этого коридора.

Рождественское ралли наблюдается в бумагах "Северстали" (+3,9%) и "ММК" (+2,6%). Обе бумаги дорожают четвертый день подряд и обе на своих новых исторических пиках, подчеркивает Емельянов. Металлурги завершают год притоком инвесторских денег на фоне растущего спроса на сталь со стороны Китая.

"Следующий год обещает быть уникальным в плане динамики для КНР - от 8 до 9% прироста ВВП. Стоит ожидать новых пиков в акциях металлургических компаний РФ как минимум до конца следующего квартала. Однако на следующей неделе ожидаем короткую коррекцию в пределах 5%", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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