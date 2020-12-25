Среднегодовая цена золота в 2021г составит $1850 за унцию - ПСБ

Среднегодовая цена золота в 2021г скорее всего, составит $1850 за унцию, а серебра - $26 за унцию, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на золото начали неделю снижением на фоне ухудшения рыночного сантимента и отказа Д. Трампа подписать новый пакет стимулов поддержки экономики США. В то же время слабый доллар после разочаровывающих экономических данных помог поднять цены на драгоценные и цветные металлы. В ноябре потребительские расходы и доходы в США снизились сильнее, чем прогнозировалось, а количество заявок на пособие по безработице осталось на высоком уровне. Великобритания и ЕС пришли к соглашению по торговым условиям в рамках Brexit, что сняло часть неопределенности. В фокусе инвесторов - дальнейшие действия правительства по борьбе с новым, быстро распространяющимся вариантом Covid-19", - пишут аналитики банка Екатерина Крылова и Роман Антонов.

По итогам года цены на золото выросли на 24% и обновили исторический максимум. В следующем году эксперты ПСБ ожидают сохранения высоких цен, что будет поддерживаться развитием инфляционных процессов на фоне масштабных фискальных и монетарных стимулов. Благодаря восстановлению деловой активности серебро будет выглядеть лучше золота.

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