: Повышенная волатильность акций Газпрома на следующей неделе может сохраниться - "Русс-Инвест"

Повышенная волатильность акций "Газпрома" на следующей неделе может сохраниться, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Акции "Газпрома" на этой неделе показали коррекционное движение вниз. После падения в понедельник почти на 5,3%, в последующие торговые сессии бумаги компании отрастали в цене. В то же время в последние две торговые сессии бумаги находились под давлением на негативном новостном фоне. Палата представителей и сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год, в котором вновь оказались прописаны санкции против Северного потока-2. Хотя президент Трамп наложил вето на документ но сенат может отменить президентское вето. Голосование по этому вопросу в палате представителей пройдет 28 декабря. На этом фоне повышенная волатильность акций компании на следующей неделе может сохраниться. Но в целом активность торгов на следующей неделе ожидается невысокой", - отмечает Беденков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.