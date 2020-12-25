.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / : Повышенная волатильность акций Газпрома на следующей неделе может сохраниться - "Русс-Инвест"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 декабря 2020 года 17:17
: Повышенная волатильность акций Газпрома на следующей неделе может сохраниться - "Русс-Инвест"
Повышенная волатильность акций "Газпрома" на следующей неделе может сохраниться, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Акции "Газпрома" на этой неделе показали коррекционное движение вниз. После падения в понедельник почти на 5,3%, в последующие торговые сессии бумаги компании отрастали в цене. В то же время в последние две торговые сессии бумаги находились под давлением на негативном новостном фоне. Палата представителей и сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год, в котором вновь оказались прописаны санкции против Северного потока-2. Хотя президент Трамп наложил вето на документ но сенат может отменить президентское вето. Голосование по этому вопросу в палате представителей пройдет 28 декабря. На этом фоне повышенная волатильность акций компании на следующей неделе может сохраниться. Но в целом активность торгов на следующей неделе ожидается невысокой", - отмечает Беденков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 декабря 2020 года 18:43
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 3220-3260 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Российский рынок акций в пятницу торгуется в отсутствии динамичного внешнего фона. Основные торговые площадки закрыты на выходные, США, Европа... читать дальше
.25 декабря 2020 года 15:43
Прогрессивная дивидендная политика Сбербанка позволяет оставить его в числе фаворитов финансового сектора, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Обыкновенные акции Сбербанка на текущей неделе сумели нащупать уровни поддержки после резкого... читать дальше
.25 декабря 2020 года 14:59
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: "покупать акции Tyson Foods Inc. не дороже $66 с целью $76 и стоп-лоссом $57", говорится в комментарии инвестбанка. "Открытие ресторанов и учебных заведений, возвращение потребительских привычек к норме после начала вакцинации населения поддержат рост... читать дальше
.25 декабря 2020 года 13:50
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Норильского никеля с целью 24099 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-5 дней. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 3,87%, стоп-приказ: 22680 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Драйвером для возврата к максимумам... читать дальше
.25 декабря 2020 года 12:57
Цена нефти в 2021г вряд ли опустится ниже $50/барр. и, возможно, будет в течение года подниматься к уровню $60/ барр. , отметил управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский в ходе онлайн-конференции "Мировая экономика и рынки в 2020 году: от глобализации к изоляции". "В отличие от... читать дальше
.25 декабря 2020 года 10:14
Идея дня: портфель из акций Сhevron, Merck, JP Morgan и Boeing может обогнать рынок в 2021 году - "ВТБ Мои Инвестиции"
Портфель из акций Сhevron, Merck & Co., JP Morgan и Boeing может обогнать рынок в 2021 году, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Инвесторы психологически склонны избавляться от слабых бумаг перед Новым Годом, оставляя всё плохое в старом году. Это приводит к порой нерациональной... читать дальше
.25 декабря 2020 года 09:54
Фондовый рынок США вырос в преддверии рождественских праздников. Фондовые индексы Японии и Китая меняются разнонаправленно в пятницу читать дальше
.25 декабря 2020 года 09:53
Рубль в пятницу может приблизиться к отметке 73 руб./$1, говорится в комментарии Sber CIB. "Иностранные инвесторы в Рождество, вероятно, не будут участвовать в торгах, тогда как Банк России и экспортёры (для уплаты НДПИ) будут продавать иностранную валюту. В этих условиях рубль продолжит... читать дальше
.25 декабря 2020 года 09:01
Активность торгов акциями РФ в пятницу, скорее всего, будет низкой в отсутствие внешних ориентиров - BCS Express
Активность торгов акциями РФ в пятницу, скорее всего, будет низкой в отсутствие внешних ориентиров, открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы... читать дальше
.24 декабря 2020 года 19:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Delta air lines inc. с целью $38,01 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $38,01, потенциальная доходность: 10,76%, стоп-приказ: $36,29, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Вполне вероятно, что ближайшая отчетность... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.