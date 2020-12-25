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25 декабря 2020 года 16:42
Золото в 2021 году будет находиться в диапазоне $1800-2100 за унцию
Золото в 2021 году будет находиться в диапазоне $1800-2100 за унцию, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая в ходе онлайн-конференции "Мировая экономика и рынки в 2020 году: от глобализации к изоляции". "Ситуация на рынке золота в следующем году будет складываться достаточно благоприятно, в связи с чем будет преобладать тенденция к росту рыночных цен на драгметалл. На наш взгляд, в 2021 году цена золота будет преимущественно находиться в диапазоне $1800-2100 за унцию, однако мы допускаем установление нового ценового максимума на уровне $2300 за тройскую унцию при максимально благоприятной конъюнктуре на глобальных финансовых рынках", - отмечает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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